ドル円は瞬間円売りも限定的な反応=東京為替 ドル円は日銀会合結果発表後、瞬間円売りの反応で158.74を付けたがすぐに下げ、発表直後の158.58から若干のドル高円安も、限定的な値幅にとどまっている。 158.68