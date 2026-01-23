成長率は政府の経済対策の効果などから25年度、26年度が幾分上振れ消費者物価指数前年比はおおむね不変 リスク要因は海外の経済・物価動向、企業の賃金・価格設定行動、金融・為替市場の動向 リスクバランス経済・物価ともにおおむね上下にバランス