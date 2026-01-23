日銀展望レポート 実質ＧＤＰ見通し 2025年度 +0.9％（+0.8％ ～ +0.9％）前回 +0.7％（+0.6％ ～ +0.8％） 2026年度 +1.0％（+0.8％ ～ +1.0％）前回 +0.7％（+0.6％ ～ +0.8％） 2027年度 +0.8％（+0.8％ ～ +1.0％）前回 +1.0％（+0.7％ ～ +1.1％） 消費者物価見通し（除く生鮮食品） 2025年度 +2.7％（+2.7％ ～ +2.8％）前回 +2.7％（+2.7％ ～ +2.9