２０日、祝家溝村の文化広場でダンスを練習する住民。（葫蘆島＝新華社記者／潘碰竜）【新華社葫蘆島1月23日】中国遼寧省葫蘆島（ころとう）市は2024年8月、豪雨による洪水と冠水に見舞われ、中でも低地に位置する綏中（すいちゅう）県明水満族郷祝家溝村は、被害が最も深刻な村の一つとなった。災害後の復旧作業は迅速に進められ、村の様子は大きく変化している。綏中県祝家溝村の果樹園でスモモを収穫する住民。（２０２