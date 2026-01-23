特殊詐欺などでだまし取った現金3億円以上をマネーロンダリングしていたとみられる中国籍の男4人が警視庁に逮捕されました。詐欺などの疑いで逮捕されたのは、いずれも中国籍の潘梓傲容疑者（23）と林暁カイ容疑者（23）らあわせて4人です。4人は去年6月から7月にかけて香川県警の警察官を装って50代女性に電話をかけ、「口座が犯罪に使われている」などとうそを言って、現金510万円をだまし取った疑いなどがもたれています。林容