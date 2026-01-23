白血病を公表し、抗がん剤治療に取り組んでいるタレントのネイボールさんが、自身のブログを更新。体調がすぐれないことを明かしました。【写真を見る】【白血病】ネイボールさん「体調が悪い、、、節々が痛い、、、」「病院行かねば、、、」ネイボールさんは、37度8分と発熱を示した体温計の画像を添えて、「体調が悪い、、、節々が痛い、、、」と自身の体調について綴りました。 続けて、氷嚢で自身の頭を冷やす画像ととも