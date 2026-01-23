和平にむけたアメリカ、ウクライナ、ロシアの初の三者協議を前に、プーチン大統領は22日、アメリカの特使らと会談しました。プーチン大統領とウィトコフ特使らとの会談は、22日の夜遅くに始まり、ロシア側が割譲を求めるウクライナ東部の領土問題などをめぐり、意見を交わしました。ロシア側の発表によりますと、「領土問題の解決なしに長期的な和平は実現できない」という認識で一致したということです。ただ、こう着が続く領土問