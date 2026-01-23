大分鶴崎高校サッカー部が、全国大会の入場行進で掲げた佐賀関火災の被災地を応援する横断幕を市に贈呈しました。 佐賀関市民センター 2025年12月から1月にかけて開催された全国大会に出場した大分鶴崎高校サッカー部。 大分市佐賀関の大規模火災の被災者を元気づけたいと開会式では「佐賀関に笑顔を」と書かれた横断幕を持って行進しました。 避難所となっていた佐賀関市民センターで