アメリカのトランプ政権は22日、WHO＝世界保健機関からの脱退手続きを完了したと発表しました。トランプ大統領は去年1月の就任直後に、「新型コロナウイルスへの対応に不備があった」などとしてWHOからの脱退を表明していました。脱退の通告から1年が経過した22日、トランプ政権は正式に脱退手続きを完了したと明らかにしました。AP通信によりますと、トランプ政権には1億3300万ドル、日本円でおよそ210億円以上の未払いの拠出金が