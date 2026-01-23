今回は、「結婚式を挙げた日に不倫した最低夫」のエピソードを紹介します。宿泊先のホテルで…「私の父が経営する会社の社員だった男性と、付き合って半年後に結婚しました。夫のことが大好きだったので、幸せいっぱいでした。そして結婚式を無事挙げ、式場のあるホテルに夫と宿泊したんですが、夜中の3時頃に夫が起き、『ちょっと散歩してくるわ』と言って、出かけてしまったんです。夫の言葉を疑うことなんて一切なく、『こんな