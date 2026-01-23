1月22日（木）の見取り図の冠バラエティ『見取り図じゃん』では、大阪時代の“いつメン”が集結する毎年恒例の報告会「上京大阪組 こっそり作戦マジ新年会2026」の後編が放送された。昨年、念願の賞レース優勝を果たしたロングコートダディだが、そのせいで新たな不安が生まれたそうで…。【映像】KOC優勝時も「フリ」をしていた兎ロングコートダディ・兎＆堂前透、マユリカ・阪本＆中谷、ニッポンの社長・辻皓平＆ケツという2023