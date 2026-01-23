【SHEERLY PENCASE（シアリーペンケース）】 1月下旬 発売 価格：1,100円 【拡大画像へ】 レイメイ藤井は、「SHEERLY PENCASE（シアリーペンケース）」を1月下旬に発売する。価格は1,100円。 本商品は、シアー素材の透け感と爽やかなシャーベットカラーがトレンド感あふれる、デザイン性と実用性を兼ね備えたペンケース。