越谷アルファーズは1月23日、ジェフ・ギブスサポートコーチとの契約を双方合意の上で解除したことを発表した。本人より「選手復帰をしたい」との申し出があり、選手契約先のクラブはすでに決まっているという。 現在45歳のギブスは、188センチ112キロのパワーフォワード兼センター。プロキャリアを始めたドイツを経て、2010年にトヨタ自動車アルバルク（現アルバルク東京）へ加入した