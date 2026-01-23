イビデンが反落している。米インテル＜INTC＞が現地時間２２日、２５年１０～１２月期（第４四半期）の決算を発表。あわせて、２６年１～３月期（第１四半期）の業績見通しを開示した。１～３月期の売上高予想は１１７億～１２７億ドル、調整後の１株利益（ＥＰＳ）予想は０．００ドルと見込んでいる。業績予想に対して市場では物足りなさが意識され、時間外取引でインテル株は急落。インテル関連株と位