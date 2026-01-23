日本サッカー協会(JFA)は今月、京都サンガF.C.加入内定の関西学院大DF山本楓大と{{c|水戸ホーリーホック}加入内定の日本大FW五木田季晋について、20日付で「2026年JFA・Jリーグ特別指定選手」に認定されたことを発表した。両選手とも各クラブへの2027年からの加入が内定している。今回の認定により、Jリーグなどの公式戦に出場することが可能になった。五木田は昨季のJ2で1試合に出場しており、23日にクラブを通じて以下のよう