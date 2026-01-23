[故障者情報]アルビレックス新潟は23日、MF古長谷千博が右反復性肩関節脱臼と診断されて22日に手術を行ったことを報告した。全治は術後5ヶ月の見込みとしている。古長谷は昨季までロアッソ熊本に在籍し、昨季はJ2で27試合6得点を記録。新シーズンより新潟に加入している。