松本山雅FCは23日、2025シーズン限りで契約満了になったMF滝裕太(26)がアスルクラロ沼津に加入することを発表した。滝は小学生年代を沼津で過ごし、中学からは清水エスパルスのアカデミーに所属。昨年は松本でJ3リーグ20試合1得点を記録した。沼津を通じて以下のようにコメントしている。「初めまして。そしてお久しぶりです。小学生以来、再びアスルクラロ沼津に帰ってくることになりました、滝裕太です。まず、チームの一員