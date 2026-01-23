今月２７日に公示される衆議院議員選挙に向け、きょう、県選挙管理委員会が県内の各市町村に投票用紙を発送しました。 【写真を見る】衆議院選挙各市町村へ投票用紙発送前回衆院選より1万4000枚少なく（山形） 衆議院議員選挙は今月２７日に公示され来月８日に投開票が行われます。 山形市の印刷会社では、けさ衆議院議員選挙の投票用紙の発送作業が行われました。 県によりますと今回準備された投票用紙は、選挙区用と