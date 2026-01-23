18歳未満の女の子の着替えを盗撮した動画を所持したとして、佐々町の会社役員の男が逮捕されました。 児童ポルノ禁止法違反の疑いで逮捕されたのは佐々町の会社役員、吉浦 博行容疑者42歳です。 警察によりますと、吉浦容疑者は18歳未満の女の子の着替えを盗撮した動画データ1点を所持した疑いが持たれています。 動画は、愛知県警が逮捕した茨城県の中学校教員鈴木 雄大容疑者から提供されたものだということ