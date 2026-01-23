◇バドミントン インドネシアマスターズ2026(20日〜25日、ジャカルタ)女子シングルスで世界ランク27位につけている奥原希望選手が、ベスト8進出を果たしました。2回戦で対戦したのは世界ランク55位につけるインドの選手。第1ゲーム序盤は優位に立つも、すぐさま逆転を許し16-21で落とします。しかし、あとがない第2ゲームは頭からの5連続ポイントで突き放し21-14。さらに第3ゲームは中盤まで点の取り合いとなるも、一気に突き放し2