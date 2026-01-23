ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が２１日（日本時間２２日）、地元専属中継局「ＳｐｏｒｔｓｎｅｔＬＡ」のインタビューを受け、今季の構想を明かした。カイル・タッカー外野手の入団会見後、インタビューに応じた指揮官は「タッカーは右翼を守ることになるだろう。テオが左翼になり、アンディ（パヘズ）がセンターになる」と説明。昨年はテオスカー・ヘルナンデス外野手が右翼を守った中、足を痛めていた影響もあり、守備で