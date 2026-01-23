ウクライナのゼレンスキー大統領は戦争終結に向けた和平案を巡り、ウクライナとアメリカ、ロシアによる初の3者協議が中東のUAE（アラブ首長国連邦）で行われると明らかにしました。高官らによる初の3者協議は23日にUAEの首都アブダビで行われ、ウクライナからブダノフ大統領府長官らが、アメリカからトランプ政権のウィトコフ特使らが参加する予定です。ウィトコフ氏は日本時間の23日朝にモスクワを訪れ、プーチン大統領と約3時間