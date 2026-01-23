プルデンシャル生命保険のロゴ＝東京都千代田区外資系生命保険大手プルデンシャル生命保険は23日、営業職員らが顧客に架空の投資話を持ちかけるなどして計約31億円を不正に受け取っていた問題で、間原寛社長らが同日午後に東京都内で記者会見すると発表した。30年以上にわたって不正が行われた背景について、どのように説明するかが注目される。プルデンシャル生命は16日、不正に関する調査結果を発表した。この際に「プレスリ