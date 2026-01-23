俳優の松尾諭（50）が、22日放送のBSフジ「飯島直子の今夜一杯いっちゃう？」（木曜後10・00）にゲスト出演。大好きな俳優について語った。女優・飯島直子とはドラマ「最後から二番目の恋」で長年共演しているが同じシーンがほとんどなかったと振り返った2人。飯島から「あの時ってほとんど（中井）貴一さんとだけ（同じシーンがあった）じゃないですか？」と話題を振られる場面があった。「でも、僕、中井貴一っていう俳優