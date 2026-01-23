お笑い芸人のかみじょうたけしが、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で19日に公開された動画に出演。田尾安志氏の解説を絶賛した。『ダグアウト!!!』場面カット=BS10提供○田尾安志氏の解説を絶賛今回のゲストである田尾安志氏に対し、かみじょうは「田尾さんの解説を聞くのが一番好きかもしれないです」と伝え、「もちろんバッティング理論とか細かいところもあると思うんですけど、僕がご一緒させていただいたときに、『この