香取慎吾がMCを務める『JNN22局がタッグ！天下分け麺の戦い〜わが街のラーメン国宝』が、TBS系列（東京、大阪、名古屋などを除く）であるJNN22局で1月28日より順次放送されることが決定。香取からコメントが到着した。【写真】香取慎吾「番組を観たら、ラーメンが食べたくなると思います！」収録の様子この番組は、TBS系列であるJNN22局が初めて合同で番組制作をするプロジェクト。テーマは「ご当地ラーメン」。札幌の味噌ラ