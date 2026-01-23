山崎賢人が主演する映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』より、く燃えたぎる網走監獄を背に、正面を真っすぐ見据える杉元（山崎）が映し出された大迫力のIMAX（R）ポスターが解禁された。【写真】山崎賢人、山田杏奈ら、『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』キャラクターバナー7種シリーズ累計3000万部（2025年8月時点）突破のベストセラー漫画を実写化する本作は、明治末期の北海道を舞台に、莫大なアイヌの埋蔵金を巡る