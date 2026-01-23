ディズニー・アニメーションの映画『ズートピア２』が、第98回アカデミー賞（R）にて、長編アニメーション賞でノミネーションされた。【写真】上戸彩をはじめ世界19言語のジュディたちの声が飛び交う『ズートピア２』マルチランゲージ映像本作は、“もふもふなのに深いメッセージ”で社会現象を巻き起こしたディズニー映画『ズートピア』の最新作。動物たちが人間のように暮らし、誰もが何にでもなれる楽園“ズートピア”を舞