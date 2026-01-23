©2026「君が最後に遺した歌」製作委員会生見愛瑠が映画『君が最後に遺した歌』劇中で演じるアーティスト「Ayane」が歌う、劇中曲「Wings」のミュージックビデオが公開となった。本映像は昨日22日に生見愛瑠のInstagramストーリーズにて一部が披露され話題となっていたもの。生見は「一日でも早く綾音になりたい」との思いで、役作りのために約1年半もの時間をかけ、歌とギターのレッスンに打ち込んだという。地方での撮影中も