巨人の育成練習が２３日、Ｇタウンで行われ、堀江正太郎投手がブルペン入りした。坂本勇人ブルペン捕手を座らせ、変化球を交えながら４１球を投げ「修正できるところがたくさんあったので、キャンプに入る前にもう少しやってから」と振り返った。昨季２軍で２登板した１８７センチ、８８キロの大型右腕は「２軍でしっかり投げ、自分の存在をアピールできれば」と活躍を誓った。