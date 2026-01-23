北陸地方西部(富山県・石川県・福井県)では、JPCZ(日本海寒帯気団収束帯)などの影響ですでに大雪となっている所があります。このあと、24日の日中にかけては、JPCZが北上して新潟県を指向し、北陸西部では富山県を中心に平地でも降雪量が多くなる所があるでしょう。24日夜〜25日朝は、JPCZが北陸西部を南下し、ドカ雪のリスクが高まるおそれがあります。道路の通行止めの可能性もあるので、交通情報を十分に確認するようにしましょ