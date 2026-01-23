ブルボンは、サクッとやさしい食感のゴーフレットで抹茶クリームをサンドした「ロアンヌ宇治抹茶」を、2026年1月27日(火)より期間限定で新発売します。京都府産焙煎宇治抹茶を使用した「抹茶フェア」のラインナップとして、香ばしさと和の風味が融合した上品な味わいが登場します。薄焼きゴーフレットならではの軽やかな食感と、抹茶の深い香りが楽しめる商品の魅力をお届けします。 ブルボン「ロアンヌ宇治抹茶」