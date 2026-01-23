ブルボンは、サクッと軽い食感のウエハースに抹茶クリームを詰め込んだ「エリーゼ宇治抹茶」を、2026年1月27日(火)より期間限定で新発売します。京都府産焙煎宇治抹茶を使用した「抹茶フェア」商品のひとつとして登場。香ばしいウエハースと、香り高い抹茶クリームのハーモニーを楽しめる一品について紹介します。 ブルボン「エリーゼ宇治抹茶」 発売日：2026年1月27日(火) 全国発売販売場所：量販店、ドラッグス