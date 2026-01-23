22日、慶尚南道晋州（キョンサンナムド・チンジュ）の農幕（農作業用の小屋）から発生した火災が、風に乗って近隣の山林へと延焼した。山林当局が4時間近く消火活動を繰り広げた末、大きな火勢は抑えられた。山林庁や慶南消防本部などによると、同日午後1時21分ごろ、晋州市執賢面（チッピョンミョン）の山林で火災が発生した。現場付近には高圧電線が通る鉄塔があり、山林当局はヘリコプターによる上空からの消火活動に困難を強い