ブルボンは、サクサクのクレープクッキーを抹茶クリームで包んだ「ミニルマンド宇治抹茶」を、2026年1月27日(火)より期間限定で新発売します。長年愛され続ける「ルマンド」のミニサイズ版に、京都府産焙煎宇治抹茶を使用した香り高いフレーバーが登場。軽やかな歯ざわりと上品な抹茶の香りが楽しめる、この時期だけの特別なルマンドを紹介します。 ブルボン「ミニルマンド宇治抹茶」 発売日：2026年1月27日(火)