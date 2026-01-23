半導体が「スーパーサイクル」に乗ったものの、昨年10-12月期の成長率は前期比−0.3％と、かえってマイナス成長に転じた。韓国銀行が昨年11月に示した見通し（0.2％）より0.5ポイント低い。昨年の年間成長率も前年比1.0％にとどまり、1960年以降で5番目に低い水準だった。韓国銀行は22日、こうした内容を盛り込んだ「2025年10-12月期および年間の実質国内総生産（GDP）速報値」を発表した。これによると、昨年の年間成長率は2020年