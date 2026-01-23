ブルボンは、京都府産焙煎宇治抹茶を使用した「抹茶フェア」の一環として、「ミニバームロール宇治抹茶」を2026年1月27日(火)より期間限定で新発売します。くるっと巻きあげたミニサイズのロールケーキを、香り高い抹茶クリームで包み込んだ、この時期だけの特別な味わい。軽く火入れをした「焙煎宇治抹茶」ならではの奥深い風味を楽しめる、ひとくちサイズのスイーツを紹介します。 ブルボン「ミニバームロール宇治抹茶」