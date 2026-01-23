「PowerA(パワーエー)」は、XboxおよびWindows PCに対応する新デザインのコントローラー「アドバンテージ有線コントローラー for Xbox Series X|S - アークティックアイス」を、2026年1月30日(金)より日本国内で販売開始します。北極の流氷をモチーフにしたクールなデザインに加え、スティックの耐久性と精度を高める「ホールエフェクトセンサー」を新たに搭載。デザイン性と機能性を兼ね備えた、ゲーマー必見の新作コントローラー