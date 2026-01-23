江戸川ボートのG3オールレディース「江戸川女王決定戦KIRINCUP」は、23日が初日。前節の多摩川ヴィーナスシリーズ（10〜15日）で待望の水神祭を済ませた中曽瑠華（25＝東京）は、今シリーズが追加での参戦。「シリーズまるごと、入れてもらいました！」と元気いっぱいの笑顔で取材に対応していた。その多摩川は3日目まで転覆失格、6着、5着、6着と苦戦していたが、4日目1Rでデビュー初勝利を挙げて以降は4、2、3、2、2着。まる