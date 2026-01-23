元NMB48でモデルの上西怜（24）が23日までに、自身のX（旧ツイッター）を更新。ランジェリーショットを投稿した。「1／23発売【アップトゥボーイ】さんTSUTAYA限定版表紙を飾らせていただきます」と報告。「表も裏も私です」と白いノンショルダーのランジェリーショットと、胸元の谷間を大胆に露出した緑色のミニスカートワンピース姿を公開した。さらに「TSUTAYA限定版をご購入いただくと私のポスターもついてきますぜひ、ゲ