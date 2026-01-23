特殊詐欺の被害金を資金洗浄（＝マネーロンダリング）したとみられる中国人の男3人が、詐欺の疑いで逮捕されました。警視庁によりますと、中国籍の潘梓傲容疑者ら3人は仲間と共謀のうえ、去年、警察官を装って大阪府に住む50代の女性に電話をかけ、「口座が犯罪に使用されているので、入金されている現金を調べる必要がある」とウソを言い、現金510万円をだまし取った疑いがもたれています。3人は特殊詐欺の被害金のマネーロンダリ