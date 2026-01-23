【ベネチア（イタリア）＝青木瞭】ミラノ・コルティナ冬季五輪の聖火リレーが２２日、「水の都」として知られる観光地のベネチアに到着した。聖火ランナーを乗せたゴンドラが運河を通ると、集まった市民や観光客から大きな歓声が上がった。近くに住むアルフィオ・コンティンさん（６０）は「幼い頃はよくコルティナダンペッツォにスキーに行った。慣れ親しんだ場所でオリンピックが始まるのが楽しみ」と笑顔を見せた。聖火は