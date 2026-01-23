「G2オーバルCC」最終予選が23日、飯塚オートレース場で行われ、第3レースで大波乱が起きた。3レースは2号車・今田真輔（43＝浜松）が0線から後続を封じて逃げ切り、今年初勝利を収めた。2着に4号車の田村治郎（42＝伊勢崎）、3着に7号車の岩崎亮一（50＝山陽）が入り、3連単は2―4―7で107万6900円。258番人気の超高額配当となった。前回出走の伊勢崎オートレース場のG1「第49回シルクカップ」で23年ダイヤモンドレース以来