BTSのV（ヴィ）が、ソウル市内で開催している自分の写真展をサプライズ訪問し、話題となった。21日、自身のインスタグラムで、今月発売のフォトブック「V TYPE非」発刊を記念した写真展「V TYPE非：ON−SITE IN SEOUL」の様子を公開。現場に設置されたメッセージボードを見つめる姿などがお披露目された。ファンが残したメッセージを読みながら、物思いにふけったような表情を浮かべるショットもあった。メッセージボードに書