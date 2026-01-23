TikTokなどで人気のインフルエンサー、ゆりにゃが23日までにインスタグラムを更新。ストーリーズ機能を用いて自身がプロデュースするアイドルグループ「Pretty Chuu」についてつづった。ゆりにゃは「誤解のないよう、Pretty Chuuの方針について改めてお伝えさせてください。Pretty Chuuは、『恋愛禁止』のグループではありません」と前置きし「ただし、アイドルという職業上、応援してくださるファンの皆さまに夢を届ける立場でも