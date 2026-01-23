大雪が見込まれる24～25日の列車運行の見通しが発表されました。県内では秋田新幹線を含め、多くの路線で運休や遅れなどの影響が出る可能性があります。JR秋田支社が23日午前9時30分に発表した、列車運行計画と見通しは次の通りです。 〈24日の列車運行計画と見通し〉 以下の路線は、終日、遅れや運休が発生する可能性があります。秋田新幹線秋田－盛岡（岩手）田沢湖線大曲－盛岡（岩手）奥羽線