映画『それいけ！アンパンマン』シリーズ第37弾のタイトルが『それいけ！アンパンマン パンタンと約束の星』に決定し、6月26日に全国公開されることが発表された。 参考：“アンパンマン”の登場シーンが大反響！『ヒロアカ』オールマイトの“原点”が明らかに 1988年にTVアニメがスタートし、翌1989年3月に劇場版が初公開された『それいけ！アンパンマン』。昭和、平成、令和と3つの時代を通じて