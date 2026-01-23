スター・ウォーズ屈指の人気を誇る悪役キャラクターのモールを主人公に描くアニメーション最新作『スター・ウォーズ：モール／シャドウ・ロード』が4月6日（月）より毎週2話ずつ（全10話）ディズニー公式動画配信サービスDisney+（ディズニープラス）で日米同時独占配信開始が決定した。