全日本空輸（ANA）は、羽田空港の国際線ラウンジ内シャワールームの事前予約サービスをリニューアルする。より分かりやすくスムーズに利用できるよう改善した。既存の予約サイト（workhub Pass）での予約は終了している。シャワールームの予約は、ANA便の予約後にラウンジ利用対象者のANAアプリ内に表示される「ご搭乗のガイド」の「ラウンジ シャワールーム予約」から、搭乗日の1週間前午前0時から受け付ける。ラウンジ内にある予