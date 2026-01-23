新年スタートした「国宝五城と城下町グルメ」。第3弾は丁度中間点ですので、先週に続き今回も松本城（長野県松本市）の見どころと松本市の絶品グルメをお届けしたいと思います。何せ五城の中では一番東に位置するので、東京からもそこそこ近い。筆者は何度も松本城を訪れているので、美味しいお店にも大分詳しくなりました。長野県と言えばやはり「そば」。今日はお待ちかね「信州そば」の名店、そして昭和の文豪も愛した中華料理